Ama Serwaa Dufie, « la plus belle femme au service de la police du Ghana »

Une jeune policière ghanéenne fait des vagues sur les réseaux sociaux avec ses belles photos et une rondeur sublime. Ama Serwaa Dufie est devenue une sensation sur Instagram avec des photos qu’elle partage avec ses fans. Dans beaucoup de ses photos, la jeune femme montre une beauté faciale très impressionnante.

Avec un teint d’ébène et un sourire de princesse, Ama Serwaa Dufie possède également une forme bien ronde que de nombreuses femmes de son âge envieraient. Sur l’une de ses photos, Ama Serwaa Dufie est vue portant son uniforme de police. Debout avec une autre policière, elle avait le dos tourné à la caméra montrant sa jolie forme, qui fait saliver de nombreux prédateurs sur les réseaux sociaux.

Une autre photo montre à nouveau la jeune femme en uniforme de police. Mais cette fois, elle avait les cheveux tressés et était toujours très belle et très ronde dans sa belle tenue. Dans une troisième photo, Ama Serwaa Dufie est aperçue à son bureau en train d’écrire dans un registre et avec un sourire angélique sur ses lèvres.

Les photos d’Ama Serwaa Dufie ont suscité de nombreuses réactions de la part des utilisateurs des médias sociaux, en particulier les hommes, qui ont été impressionnés par sa beauté et sa forme. Certains estiment même que « Serwaa Dufie est la plus belle femme au service de la police du Ghana ». « Je voulais juste savoir pourquoi Serwaa Dufie est si belle », se demande un fan. « Une beauté époustouflante et fabuleuse », rétorque un deuxième.

Par ailleurs, d’autres sont passés d’emblée par des déclarations d’amour, oubliant toutes les conséquences, qui pouvaient être derrière leurs messages. « Ama s’il vous plaît veuillez répondre à mon message, s’il vous plaît avec tout le respect que je vous dois, s’il vous plaît faites cela pour moi, s’il vous plaît », a demandé un fan, qui serait véritablement sous le charme de la jeune policière. « Vos yeux sont beaux, parce qu’ils sont remplis de gentillesse et d’intelligence », a lancé un autre, dont le rêve est de rencontrer la nouvelle star des réseaux sociaux.