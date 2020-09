Alvin ou Master KG-Makhadzi, qui chante le mieux Jerusalema ? (vidéo)

La chanson mondiale, Jerusalema, continue de faire parler d’elle, notamment avec ce nouveau débat qui a vu le jour au Sénégal où, si certains sont d’avis qu’Alvin interprète mieux la chanson, d’autres sont convaincus que le duo formé par Master KG et Makhadzi est de loin le meilleur.

Si Moussa Kane, 15 ans, vote les yeux fermés pour le duo Master KG-Makhadzi, il est seul face à Fatou Ndiaye (33 ans), Elisabeth Kane (14 ans), Hawa Béatrice (9 ans), et évidemment, le petit El Hadji Mansour (5 ans), qui décernent la palme à Alvin, dont ils disent préférer de loin la voix. Qui interprète le mieux Jerusalema ? A vous d’en juger à travers ces vidéos.

Pour mémoire, Alvin et les Chipmunks est un groupe de musique fictif, créé aux États-Unis, en 1958. Il est composé de trois tamias, Alvin, Simon et Théodore. Et c’est la voix de ces derniers qui défie celle de Master KG associé à Makhadzi, duo auteur de cette belle chanson, made in South Africa.