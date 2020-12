Aliou Dieng : « On veut encore remporter plus de titres possibles »

Le néo-international malien Aliou Dieng est de retour parmi ses coéquipiers, après la quarantaine liée à la pandémie de Covid-19. Le jeune milieu de terrain d’Al Ahly, qui n’a pas pris part à la finale de la ligue des champions et de la coupe nationale d’Égypte, réalise tout de même un triplé inédit (championnat-Ligue des champions CAF-Coupe nationale). Il prépare déjà la Super Coupe CAF et la Coupe du monde des clubs.

Al Ahly vient de réaliser un triplé inédit : Championnat, Ligue des champions CAF et Coupe nationale et Aliou Dieng semble franchir un palier. Il fait le point pour AFRIK.COM

« Si on observe bien notre parcours cette saison, on peut dire que c’est bien mérité. Nous n’avons concédé que deux défaites tout au long de cette saison, une en championnat et une en Ligue des Champions. Même si on est heureux de ce triplé, on veut encore remporter plus de titres possibles. Si j’ai choisi de venir à Al Ahly, c’était pour réaliser ce genre de performances. Je n’ai pas encore réalisé tous mes rêves, mais j’ai déjà remporté la Ligue des champions CAF, qui était l’une des raisons fondamentales de ma signature à Al Ahly. Après, nous avons été champions d’Égypte et vainqueurs de la Coupe nationale d’Égypte contre El Gaish (1-1, TAB 3-2), samedi », a indiqué le jeune international malien, qui vient de reprendre les entraînements avec Al Ahly.

Considéré comme l’un des meilleurs joueurs du club le plus titré du continent africain (9 Ligue des Champions), Aliou Dieng espère faire une bonne Coupe du monde des clubs cet été au Japon. « Nous sommes qualifiés pour la Coupe du monde des clubs et nous représenterons tout le continent africain, avec l’objectif de réaliser un très bon parcours. Cette compétition internationale, qui regroupera les meilleurs clubs des différents continents, sera un autre challenge pour nous. Nous allons donc essayer de préparer cela. Mais, nous allons d’abord nous atteler à la préparation des différentes Super Coupes d’Égypte et de la Confédération africaine de Football (CAF). Il y a aussi la reprise de la nouvelle saison du championnat d’élite égyptien très bientôt. Nous allons tout faire pour être au rendez-vous de ces différentes compétitions », a-t-il indiqué.

Pour sa première saison sous les couleurs d’Al Ahly du Caire, Aliou Dieng a déjà participé à plus de 39 matchs et marqué 2 buts. Une énorme saison qui lui a valu sa première sélection avec les Aigles du Mali face à la Namibie (2-1), lors de la 4ème journée des éliminatoires de la Coupe d’Afrique des nations 2022. Un match qui a d’ailleurs permis aux Maliens de valider leur ticket pour cette compétition, qui devrait se tenir au Cameroun.