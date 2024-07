Alif Festival : Casablanca accueille un nouveau rendez-vous incontournable de la musique arabe

Casablanca s’apprête à devenir l’épicentre de la musique arabe avec la première édition du Alif Festival, un événement qui promet de marquer les esprits les 4 et 5 juillet 2024 à Anfa Park. Ce nouveau festival ambitionne de célébrer la richesse et la diversité de la scène musicale arabe, en offrant aux mélomanes deux soirées exceptionnelles mêlant stars confirmées et talents émergents.

Une programmation éclectique et prestigieuse

Le Alif Festival se distingue par une programmation soigneusement élaborée, reflétant la variété des styles musicaux du monde arabe. Les têtes d’affiche incluent des artistes de renommée internationale :

Ragheb Alama, légende libanaise de la pop arabe, dont la carrière s’étend sur plus de trois décennies. Myriam Fares, chanteuse et danseuse libanaise surnommée « la Reine de la Scène » pour ses performances spectaculaires. Hatim Ammor, star marocaine adulée, connu pour ses balades romantiques et ses rythmes entrainants. Saif Nabeel, chanteur irakien en pleine ascension, fusionnant pop arabe et sonorités modernes. DJ Aseel, figure montante de la scène électronique émiratie, promettant des sets enflammés.



Alif Festival : Une oasis musicale au cœur de Casablanca

Imaginez-vous plongé dans un univers où les rythmes envoûtants de la musique arabe contemporaine se mêlent à la fraîcheur d’un parc urbain. Bienvenue au Alif Festival, l’événement musical incontournable de l’été 2024 à Casablanca !

Au cœur de la ville blanche, Anfa Park se transforme en une véritable cité éphémère dédiée à la culture arabe. Ce havre de verdure offre un écrin parfait, alliant nature et urbanité, pour accueillir cette célébration musicale unique.

Bien plus qu’un simple festival de musique, Alif veut proposer une expérience multisensorielle :

Des expositions mettant en lumière l’art et l’artisanat du monde arabe Des ateliers d’initiation à la calligraphie et aux instruments traditionnels Un voyage gustatif à travers les saveurs de la gastronomie arabe Des espaces de détente inspirés des jardins orientaux, invitant à la méditation



Un tremplin pour les étoiles montantes

Alif Festival ne se contente pas de réunir des artistes renommés. Une scène dédiée aux talents émergents offre aux jeunes musiciens de la région une vitrine internationale. Le point d’orgue ? Un concours dont le lauréat se produira sur la scène principale lors de la prochaine édition. Et pour cette nouvelle génération, conscientes des enjeux environnementaux, les organisateurs ont fait de la durabilité une priorité :

Utilisation de gobelets réutilisables Système de tri des déchets efficace Incitation à l’utilisation des transports en commun



Informations pratiques

Dates : 4 et 5 juillet 2024 Lieu : Anfa Park, Casablanca Ambition : Accueillir plus de 50 000 festivaliers

Le Alif Festival s’annonce comme l’événement phare de l’été 2024, propulsant Casablanca au rang de nouvelle capitale de la musique arabe contemporaine. Une célébration vibrante de la diversité et de la modernité de la culture arabe, à ne pas manquer !