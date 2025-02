Ali Kolotou Tchaïmi à la tête de l’Assemblée nationale du Tchad

Ali Kolotou Tchaïmi a été élu président de l’Assemblée nationale du Tchad. Cette nomination confirme la continuité politique et constitue un cap dans la transition en cours.

Ce choix reflète les dynamiques actuelles du pouvoir et soulève des questions sur l’avenir du pays.

Une ascension au sommet du Parlement

Le Mouvement patriotique du salut (MPS) a porté Ali Kolotou Tchaïmi à la présidence de l’Assemblée nationale lors de la session inaugurale de mardi. Ancien chef de la majorité parlementaire, il a occupé plusieurs postes clés, dont premier vice-président du Conseil national de transition (CNT) et vice-président du Parlement de la Communauté économique et monétaire des États de l’Afrique centrale (CEMAC). Son accession au perchoir s’inscrit dans une logique de continuité et de stabilisation institutionnelle.

Une nouvelle Assemblée dans un contexte de transition

Le mandat du CNT achevé, le Tchad retrouve un Parlement élu. Le MPS, au pouvoir depuis 1990, a raflé 124 des 188 sièges lors des élections du 29 décembre 2024. Ce résultat renforce son hégémonie politique. Son score lui garantit aussi une majorité au Sénat, dont l’élection se tiendra le 25 janvier 2025. Ce cycle législatif constitue une étape capitale du retour à l’ordre constitutionnel. Il s’inscrit dans la transition amorcée après la disparition brutale d’Idriss Déby Itno en avril 2021 et la prise de pouvoir par son fils, Mahamat Idriss Déby Itno.

Un message d’union et de continuité

Dans son discours, Ali Kolotou Tchaïmi a remercié ses pairs pour leur confiance et salué la « prouesse exceptionnelle » de Mahamat Idriss Déby Itno dans la conduite de la transition. Ce message d’unité et de stabilité vise à rassurer les acteurs nationaux et internationaux sur la poursuite des réformes institutionnelles. En prenant la tête de l’Assemblée nationale, il devient le quatrième président de l’hémicycle tchadien.