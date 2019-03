Ali Bongo Ondimba en visite officielle en Guinée Equatoriale

Le président gabonais Ali Bongo Ondimba sera accueilli ce vendredi à 15 heures locales à l’aéroport international de Malabo par son homologue équato-guinéen Obiang Nguema Mbasogo, pour une visite officielle qui prendra fin le 2 décembre prochain.

Le programme officiel de cette visite prévoit pour ce vendredi une rencontre des délégations au ministère des Affaires étrangères et de la Coopération et un tête-à-tête entre les deux chefs d’État au Palais du peuple Occasion certainement pour les deux présidents d’évoquer des sujets d’intérêts communs entre les deux peuples Il pourrait s’agir entre autres de l’application de la libre circulation des hommes et des biens dans l’espace CEMAC, la lutte contre le terrorisme et le grand banditisme, et le renforcement politique et économique de l’axe Libreville-Malabo

Il est également prévu une cérémonie de décoration d’Ali Bongo Ondimba par son homologue équato-guinéen, Obiang Nguema Mbasogo au titre honorifique de « Grand collier de l’Ordre de l’indépendance de la Guinée Equatoriale. » Dans la soirée, les deux chefs d’Etat prononceront des discours au Palais du peuple où un diner sera offert à la délégation gabonaise.

La visite du président gabonais dans cette ancienne colonie espagnole devenue indépendante en 1968 prendra fin samedi par un déjeuner dans un restaurant de la capitale Malabo, après une randonnée au parc national Punta Europa.