Le rappeur Booba a réagi à la sortie d’Eric Zemmour, qui a pointé du doigt les jeunes Français issus de l’émigration dans la montée exceptionnelle de la violence, cet été, en France. Le journaliste, écrivain, chroniqueur n’a pas manqué de citer nommément les Algériens.

Booba, qui n’a point apprécié la sortie d’Eric Zemmour, qui accuse les jeunes Français issus de l’émigration d’être à l’origine du regain de violence en France, exceptionnellement cet été, a décidé d’apporter la réplique au journaliste, par un tweet. Une sorte de mise en garde du rappeur.

Sur le plateau de CNews, Eric Zemmour a affirmé : « cet été, on n’a jamais eu autant de faits divers. Pourquoi ? Mais on sait pourquoi. Parce que, à cause de l’épidémie, la plupart de ces jeunes gens n’ont pas pu aller au bled, en vacances. Et donc, en fait, ils sont restés ici (…) On a eu le premier été du vivre-ensemble ».

« Ils ne vont pas tous au bled j’imagine. Évidemment ! Sauf qu’ils y en a beaucoup qui vont au bled. Et d’ailleurs, ils sont très mal vus. Moi je connais des gens en Algérie. Ils sont très mal vus en Algérie… Les Algériens les trouvent mal élevés ; les trouvent grossiers ; les trouvent violents. Et les Algériens ne supportent pas ça », a, selon le journal Dzairdaily, poursuivi Zemmour.

S’interrogeant sur quel genre de traitement que lui réserveraient les Algériens, le rappeur Booba apporte la réplique à Eric Zemmour, sur Twitter. « Avec la bonne collaboration qui l’écoute nous insulter dans le plus grand des calmes. Y a pas à dire. Très bonne stratégie. On va voir ce que ça donne s’il y met les pieds en Algérie », a écrit Booba sur Twitter.

Selon Dzairdaily, Zemmour a « clairement signifié que la hausse des actes de violences en cet été 2020 n’est à incomber qu’à la population d’origine étrangère. En particulier, les Franco-Algériens, qui n’ont pas eu l’occasion de partir dans leur pays, cette année », du fait des restrictions liées au Coronavirus. Et le journal d’ajouter que selon Eric Zemmour, « les Algériens détestent tout bonnement les binationaux ; et la police algérienne est un peu plus rude que celle de la France ».