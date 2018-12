Algérie : saisie record de plus de 3 millions d’euros en faux billets

Plus de 3 millions d’euros en faux billets ont été saisis, en Algérie, par les services de sécurité de la wilaya de Sétif, à 300 km d’Alger.

Selon une information rapportée par l’Agence officielle APS, qui cite le lieutenant Abdelouahab Aissani, 3,1 millions d’euros de faux billets ont été saisis, en Algérie, par les services de sécurité de la wilaya de Sétif, à 300 km d’Alger.

Cette opération est considérée comme « la plus important menée par les enquêteurs de la sûreté de Sétif depuis plusieurs années (…). Ce réseau de faussaires qui s’activait au centre de ville du chef-lieu de la wilaya de Sétif, est composé de six individus âgés entre 23 et 42 ans », ont précisé les services de sécurité. Ajoutant que les six personnes arrêtées, présentées devant le procureur de la République près le tribunal de Sétif pour « falsification et écoulement de faux billets de banque en devises »

« Cette enquête, lancée suite à des informations parvenues à la brigade économique et financière de la sûreté de wilaya, a permis de saisir la somme de 3,1 millions d’euros de faux billets en devises ainsi que du matériel très sophistiqué utilisé dans la falsification de billets de banque (…). Deux véhicules touristiques ont été saisis dans le cadre de cette même affaire », a ajouté le lieutenant Abdelouahab Aissani, qui a précisé que les prévenus ont été placés sous mandat de dépôt.