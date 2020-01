Algérie : Saïd Bouteflika se suicide en prison…

Saïd Bouteflika, jeune frère de l’ex-Président algérien, Abdelaziz Bouteflika, se suicide en prison. Pour avoir refusé de manger et prendre ses traitements, alors qu’il purge une peine de quinze années, l’ancien conseiller de son frère irait droit vers la mort, inquiétant au plus haut sommet de l’Etat.



Très affecté par son incarcération, la santé mentale et même physique de Saïd Bouteflika ne cesse de se détériorer, ont indiqué des sources bien informées, qui évoquent une inquiétude au plus haut sommet de l’Etat. Des sources d’Observ’Algérie ont en effet indiqué que le frère d’Abdelaziz Bouteflika vit très mal son incarcération.

Ces sources évoquent de signes de « troubles du fonctionnement mental qui se manifestent par des comportements paranoïaques (…) Saïd Bouteflika refuse de manger et prendre ses traitements. Il vit très mal son emprisonnement et craint sérieusement d’être empoisonné », ajoutant que les autorités politiques et militaires algériennes prennent la question très au sérieux.

Toujours selon Observ’Algérie, qui rappelle que la condamnation de Saïd Bouteflika est « définitive avec des chefs d’accusation très graves », les autorités font fasse à la crainte de se retrouver avec une dépouille de Saïd Bouteflika entre les mains, du fait notamment de « sa condamnation ne s’est pas appuyée sur une affaire de corruption mais sur une démarche politique ».

Saïd Bouteflika a été condamné à 15 ans de prison ferme par le tribunal militaire de Blida. Le frère et conseiller de l’ancien Président, deux généraux du service secret algérien, Mohamed Mediene et Athmane Tartag, ainsi que la présidente du parti des travailleurs, Louisa Hanoune, ont été inculpés pour atteinte à l’autorité des armées et de complot contre l’autorité. Le procès s’était tenu le 23 septembre dernier, au tribunal militaire à Blida.

