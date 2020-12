Algérie : retour de Tebboune avant la fin de l’année ?

En convalescence en Allemagne, où il s’est rendu depuis le 28 octobre dernier, le Président algérien, Abdelmadjid Tebboune, est attendu dans son pays, comme promis, avant la fin de cette année 2020.

Les Algériens attendent avec impatience le retour de leur Président Abdelmadjid Tebboune, absent du territoire depuis le 28 octobre 2020, alors qu’il se faisait évacuer en Allemagne pour y subir un traitement, après avoir été contaminé au Coronavirus. Après près de 45 jours de traitement, ponctués d’incertitude sur son état, le Président a donné des signes de vie.

En effet, le 13 décembre dernier, alors que l’inquiétude gagnait le peuple algérien qui n’avait aucune nouvelle de son Président, au point que des informations sur sa mort soient distillées, Abdelmadjid Tebboune, via le réseau social Twitter, a donné signe de vie. Mieux, le chef de l’Etat algérien annonçait son retour au pays qui devait s’effectuer dans une quinzaine ou une vingtaine de jours.

« Je suis en convalescence. Cela va prendre encore deux ou trois semaines pour que je reprenne mes forces physiques… Je suis quotidiennement, et parfois heure par heure quand cela est nécessaire, ce qui se passe au pays. Et je donne, quand il le faut, des instructions à la présidence… L’Algérie est forte et ne sera pas déstabilisée », avait indiqué Andelmadjid Tebboune, 75 ans.

Deux ou trois semaines, c’est dans l’intervalle situé entre le 28 décembre 2020 et le 4 janvier 2021. L’espoir pour les Algériennes et les Algériens de voir leur Président effectuer son retour au pays avant la fin de cette année est donc permis.