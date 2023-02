L’Algérie a accueilli, jusqu’au 4 février, la phase finale du Championnat d’Afrique des Nations. Un CHAN dont l’organisation a été jugée parfaite. Surtout côté infrastructures. De gros progrès réalisés par le Président Abdelmadjid Tebboune. Le chef de l’État a ainsi répondu, avec la manière, aux critiques de Riyad Mahrez, Slimani et Djamel Belmadi.

Vendredi 8 octobre 2021. Les Fennecs d’Algérie s’imposent largement à domicile, face au Niger (6-1), au stade de Blida. C’était lors d’un match qui s’inscrivait dans le cadre de la 3ème journée des éliminatoires de la Coupe du monde Qatar 2022. Une occasion saisie par les joueurs algériens pour critiquer la gestion de leur Président Abdelmadjid Tebboune.

En cause, la pelouse catastrophique du stade. Face à la presse, le capitaine de Fennecs, Riyad Mahrez, avait crié toute sa colère. « Il faut savoir que, ce soir, le terrain était très abîmé. Il était presque injouable. Dans certains endroits, il n’y a que du sable », avait déploré le joueur. « Je ne comprends pas qu’après tout ce qu’on a fait on se retrouve à jouer sur une pelouse pareille. On est champion d’Afrique quand-même », avait-il poursuivi.

« C’est tout simplement scandaleux qu’un champion d’Afrique soit contraint d’évoluer sur une pelouse pareille. Ce soir, c’était un réel handicap pour nous », avait, pour sa part, dénoncé Slimani. Champions d’Afrique à cette époque, puisque le Sénégal a pris le flambeau au Cameroun. Après les joueurs, c’était au tour du sélectionneur des Fennecs, Djamel Belmadi, d’évoquer l’état chaotique des infrastructures sportives dans son pays.

Motsepe vante les réalisation du Président tebboune

Lundi 11 octobre 2021. Au moment de la reconnaissance du terrain au stade du Général Seyni Kountché de Niamey, le coach algérien avait, selon Afrik-Foot, indiqué qu’il trouvait cette pelouse en meilleur état que celle de Blida. « J’avais le même sentiment de frustration exprimé par les joueurs et supporters », avait enfoncé le ministre algérien de la Jeunesse et des Sports, Abderezak Sebgag. De vertes critiques envers Alger, au moment où le voisin rival, le Maroc, était encensé pour ses stades.

Une pilule amère pour le régime algérien, mais que le chef de l’Etat algérien a vite fait de corriger. Présent lors de la finale du CHAN organisé en Algérie, le président de la CAF, Patrice Motsepe, n’a pas tari d’éloges sur l’organisation du tournoi. « C’est le meilleur de tous les temps. La qualité des stades, des terrains, du jeu, des arbitres, des hôtels, des transports… », a dit le Sud-Africain. De quoi rendre fier le Président Tebboune, qui a su doter son pays d’infrastructures de pointe en un temps record.