Algérie : procès de la « fille cachée » de Bouteflika, ce samedi

L’influente femme d’affaires algérienne, qui se faisait passer pour « la fille cachée » de l’ex-Président Abdelaziz Bouteflika, répondant au nom de « Madame Maya », est jugée en appel ce samedi pour corruption, à Alger.

Le procès en appel de la soi-disant « fille cachée » de l’ancien Président algérien démarre ce samedi. Surfant sur un quiproquos et les intérêts bien compris de dignitaires du régime, Zoulikha Nachinache, dite « Madame Maya », se faisait passer pour la « fille illégitime » d’Abdelaziz Bouteflika, afin d’accumuler les investissements. Malheureusement, la chute de Bouteflika et de son régime, en avril 2019, a entraîné la descente aux enfers de « Madame Maya » et de son empire.

La richissime dame est emportée par la campagne anti-corruption. « Madame Maya » est arrêtée puis condamnée, en octobre dernier, à 12 ans de prison pour « blanchiment d’argent », « trafic d’influence », « dilapidation de deniers publics ». Lors de son arrestation, les policiers avaient retrouvé dans sa villa cossue près de 800 000 euros (plus de 528,7 millions FCFA) en dinars algériens, 270 000 euros (178, 4 millions FCFA) et 30 000 dollars (16,1 millions FCFA). La perquisition avait été effectuée au début de mois de juillet dernier.

Après la chute d’Abdelaziz Bouteflika, la justice algérienne avait, en effet, lancé une série d’enquêtes pour corruption. Les condamnations en série à de lourdes peines de prison ont dévoilé l’ampleur de la corruption et des fortunes amassées par les hommes du sérail de l’ancien chef d’Etat algérien, touchant d’anciens ministres, de hauts fonctionnaires, des homme d’affaires, et jusqu’à son frère et proche conseiller, Saïd Bouteflika.

« Madame Maya » aurait eu, pendant longtemps, ses entrées au palais présidentiel d’El Mouradia à Alger. Elle a reconnu, en première instance, avoir obtenu des avantages pour concrétiser ses projets d’investissement par « l’intermédiaire et le biais de l’ancien Président Bouteflika ». Ces investissements lui ont permis d’amasser une fortune colossale.

La mystérieuse « Madame Maya », qui habitait à Moretti, à la ville 143 de cette résidence d’État située au bord de la côte Ouest de Paris, côtoyait les plus influentes personnalités de l’État, les ministres, les walis et les hauts cadres de l’État à son service. Selon un article paru dans le quotidien El Watan, les parents de « Madame Maya » étaient une « connaissance » du Président déchu.