Algérie : pourquoi l’ambassadeur du Niger a été convoqué

Les autorités algériennes ont convoqué l’ambassadeur du Niger à Alger, Aminou Malam Manzo dans un contexte de hausse du flux de migrants arrivant dans ce pays nord-africain.

L’ambassadeur du Niger à Alger, Aminou Malam Manzo, a été convoqué au ministère des Affaires étrangères (MAE) par la Directrice générale Afrique, Selma Malika Haddadi. Cette rencontre, précise la diplomatie algérienne, dans un communiqué en date de ce samedi 6 avril 2024, visait à clarifier la coopération entre les deux pays en matière de rapatriement des ressortissants nigériens en situation irrégulière en Algérie.

Échanges autour d’un rapatriement

Le MAE a exprimé son mécontentement face à des « jugements sans fondements » formulés par les autorités nigériennes concernant cette coopération. Il a rappelé l’existence d’un cadre bilatéral dédié à cette question et a insisté pour que ce cadre soit le seul lieu de discussion et de traitement des données et développements liés au rapatriement.

L’Algérie a réaffirmé son attachement aux principes de bon voisinage et sa volonté de poursuivre la coordination avec le Niger sur la question migratoire et d’autres sujets, dans le respect mutuel et sur la base de la coopération, de la confiance et de la solidarité.

Coopération entre les deux pays

Le Niger et l’Algérie partagent une longue frontière commune et font face à des défis sécuritaires similaires, notamment le terrorisme et le crime organisé. Les deux pays coopèrent étroitement dans le domaine de la sécurité, en partageant des informations et en menant des opérations conjointes pour lutter contre ces menaces.

L’Algérie est un important partenaire économique du Niger. Les deux pays ont signé plusieurs accords de coopération dans les domaines du commerce, de l’investissement, de l’énergie et des infrastructures. L’Algérie est également un important contributeur au développement du Niger, en finançant des projets de développement dans divers secteurs.

Relations solides et fraternelles

Le Niger et l’Algérie partagent une riche culture commune. Les deux pays coopèrent dans le domaine de la culture, en organisant des festivals et des échanges culturels. Les relations entre le Niger et l’Algérie sont solides et fraternelles. Cependant, les deux pays font face à certains défis, notamment la question migratoire et la gestion des ressources naturelles.

Le Niger et l’Algérie sont deux pays amis et partenaires. Ils ont une longue histoire de coopération et de solidarité. Les deux pays sont déterminés à renforcer leur coopération dans tous les domaines pour relever les défis communs et promouvoir le développement et la prospérité de leurs peuples.