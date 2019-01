Algérie : plusieurs roquettes découvertes près de la frontière avec le Mali

En Algérie, dix roquettes ont été découvertes par l’armée, près de Bordj Badji Mokhtar, proche de la frontière avec le Mali.

En Algérie, dix roquettes antipersonnel et anti-engins légers ont été découvertes par l’armée, le lundi 15 janvier 2018, près de Bordj Badji Mokhtar, une zone de la province d’Adrar, proche de la frontière avec le Mali.

L’annonce a été faite par le ministère algérien de la Défense nationale, précisant, dans un communiqué, que « dans le cadre de la lutte antiterroriste et de la sécurisation des frontières et lors d’une patrouille menée près de la bande frontalière à Bordj Badji Mokhtar, un détachement de l’Armée nationale populaire a découvert, lundi après-midi, dix roquettes de type S-5KO, anti-personnels et anti-engins légers ».

Selon H24Info, qui reprend le communiqué, cette opération montre « l’engagement et la détermination des forces armées à veiller sur la sécurisation des frontières et à contrecarrer toute tentative visant l’intégrité et la sécurité du territoire national ».

Le site précise que ce n’est pas la première fois que l’armée découvre des armes lourdes et des munitions dans cette zone frontalière. Rappelant que le 21 décembre dernier, 18 lance-roquettes de type RPG-7, autant de charges propulsives ainsi que 1,5 kilo de dynamite ont été découverts.

Rien qu’en 2017, le ministère de la Défense a récupéré deux canons SPG-9, 17 canons artificiels, 5 mortiers Hawn, 10 lance-roquettes de type PRG-7, 6 roquettes RPG-2, ainsi que 581 obus.