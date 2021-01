Algérie, Maroc : l’armée de Tebboune plus puissante que celle de Mohammed VI

Global Fire Power a publié son classement 2021 des puissances militaires. Pour cette année, l’Algérie occupe la 27ème place mondiale sur 138 pays. L’armée algérienne arrive à la 2ème place en Afrique après l’Égypte (13ème mondiale) et première au Maghreb, dépassant de loin ses voisins marocains et tunisiens. Ainsi, le Maroc se classe à la 53ème mondial et 5ème sur le continent.

L’Algérie dispose d’une des meilleures armées en Afrique. Selon le classement 2021 des puissances militaires de Global Fire Power, qui vient d’être publié, l’armée algérienne arrive à la 2ème place sur le continent noir, derrière l’Égypte (13ème mondiale) et première au Maghreb, dépassant de loin ses voisins marocains et tunisiens. Ainsi, le Maroc se classe à la 53ème mondial et 5ème en Afrique.

En proie à une guerre civile depuis la chute de son ancien dirigeant Mouammar Kadhafi, 20 octobre 2011 dans les environs de Syrte, la Libye occupe la 70ème place mondiale dans ce classement des puissances militaires de Global Fire Power, tandis que la Tunisie se positionne loin derrière à la 73ème place mondiale et la Mauritanie au 126ème rang. Sur l’ensemble du continent, l’Afrique du Sud arrive à la 3ème place, tandis que le Nigeria est 4ème.

Au niveau mondial, c’est l’armée américaine, qui demeure la première puissance, sans aucune surprise, suivie de la Russie (2ème), puis de la Chine (3ème). L’armée française, qui intervient dans le Sahel et au Sahara depuis le 1er août 2014, dans une lutte sans merci contre le terrorisme, à travers l’opération Barkhane, est arrivée à la 7ème place.

En tout, 138 pays sont concernés par ce classement qui couvre l’année 2021. Il prend en compte la capacité de guerre potentielle des nations en fonction de différents facteurs, notamment les ressources, les effectifs, les finances, la géographie et les forces navales, terrestres et aériennes du pays. S’agissant des effectifs, le Maroc est classé à la 40ᵉ place sur 138 pays. Selon le rapport, plus de 14 millions de personnels sont aptes au service au Maroc. En ce qui concerne le personnel actif dans l’armée, il est estimé à 310 000.

Top 5 des armées africaines

1er Égypte

2ème Algérie

3ème Afrique du Sud

4ème Nigeria

5ème Maroc