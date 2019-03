Le royaume du Maroc prévoit d’importer davantage d’armes et de moyens de défense d’ici 2022 et ainsi dépasser l’Algérie qui se trouve être le champion en armement à l’échelle continentale.

Selon une information publiée par le HuffPost Maroc, le royaume est sur le point d’augmenter son budget lié à la défense dans les cinq années à venir et dépasser ainsi l’Algérie, plus gros importateur d’armes en Afrique. Le rapport indique que le budget de la défense devrait passer de 3,5 milliards de dollars en 2018 à 3,9 milliards de dollars en 2022, soit un taux de croissance de 2,8%

Dans son rapport, la Strategic Defence Intelligence, plateforme qui publie de nombreuses ressources sur l’industrie mondiale de la défense, le Maroc prévoit d’importer davantage d’armes et de moyens de défense d’ici 2022. Le site précise que le Maroc, deuxième plus gros importateur africain d’armes derrière son voisin algérien, entend s’imposer comme première puissance militaire en Afrique.

Précisant que si les dépenses du Maroc liées à la défense ont baissé entre 2013 et 2017, passant de 3,8 milliards de dollars à 3,4 milliards de dollars, ce pays d’Afrique du Nord importe toujours des armes et des équipements de défense, notamment des avions de chasse, des navires, des missiles, des chars et autres frégates.

Toujours selon le HuffPost Maroc, en matière d’industrie de l’armement, le futur plan d’approvisionnement du royaume comprend l’achat d’avions de combat, d’hélicoptères, de sous-marins, de systèmes de radars et de navires de guerre. Le Maroc devrait également investir dans des combattants et des sous-marins diesel-électriques, des technologies militaires d’information et de réseau, et des missiles anti-chars.

Si les achats d’armes de l’Algérie à l’étranger ont chuté de 18% par rapport à la période 2006-2010, ceux du Maroc ont fait un bond spectaculaire de 528% par rapport à la même période. En volume, les importations d’armes au Maroc restent néanmoins inférieures à celles de l’Algérie, précise le site.