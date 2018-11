Algérie, Maroc, Egypte, Tunisie, Libye : les Algériens champions de la natalité

Une étude publiée par la revue médicale britannique The Lancet indique que, dans la zone Afrique du Nord, l’Algérie est championne de la natalité devant l’Egypte, le Maroc, la Libye et la Tunisie.

Une étude publiée par The Lancet, vendredi 9 novembre 2018, et qui donne le degré d’avancement de 190 pays dans la réalisation des objectifs de développent durable des Nations-Unies relatifs à la santé et au bien-être, classe l’Algérie 48ème, avec un score de 67 sur 100, devant la Tunisie 54ème, avec un score identique. La Libye est classée 90ème avec une score de 73 et le Maroc 97ème avec un score de 60.

Selon cette étude, le taux de fécondité général de 2,8 enfants par femme fait de l’Algérie la championne de la natalité en Afrique du Nord, devant l’Egypte qui a un taux de fécondité de 2,7, le Maroc et la Libye qui ont le même taux de 2,1 alors que la Tunisie est loin derrière, avec un taux de fécondité général de 1,8. A noter que les scores attribués à chaque pays sont les moyennes des scores obtenus sur chacun des 41 indicateurs sur la santé pris en compte sur la période allant de 1990 à 2017.