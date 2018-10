Algérie, Maroc : ce message touchant de Bouteflika à Mohammed VI

Le roi du Maroc, Mohammed VI, a reçu un message très touchant du chef de l’Etat algérien, Abdelaziz Bouteflika. Quel en est le contenu ?

C’est un message de condoléances et de compassion que le Président algérien, Abdelaziz Bouteflika, a adressé au roi du Maroc, Mohammed VI, suite au déraillement d’un train à Bouknadel ayany coûté la vie à sept personnes.

Dans ce message, le chef de l’Etat algérien affirme avoir appris avec une grande affliction et une profonde peine le tragique accident du déraillement d’un train reliant les villes de Casablanca et Kénitra, emportant plusieurs vies humaines et causant beaucoup de blessés.

En cette douloureuse circonstance, M. Bouteflika exprime au Souverain et au peuple marocain frère ses vives condoléances et ses sincères sentiments de compassion, implorant le Très-Haut d’accueillir les victimes de cet accident tragique dans Son vaste paradis et d’accorder prompt rétablissement aux blessés.

A bien lire ce message, rédigé à un peu plus d’un mois avant la rencontre de Genève sur le Sahara, sous l’égide de l’ONU, qui a convié Maroc, Algérie, Polisario et Mauritanie, Marocains et Algériens pourraient être amenés à taire leurs querelles et œuvrer, main dans la main, comme des peuples frères pour reprendre le Président Bouteflika, afin d’aboutir à une paix durable dans la région.