Algérie : les élections sont une chance !

Le processus électoral qui culminera la semaine prochaine avec les élections présidentielles en Algérie et pour la diaspora, constitue un tournant historique dont le peuple algérien peut aujourd’hui se saisir. Dans l’histoire du pays depuis l’indépendance, les moments comparables ne sont pas légion. Car à la différence de maints scrutins passés, l’issue de l’élection est imprévisible. C’est donc bien entre les mains des Algériens que le choix repose, et le candidat qui sera choisi par les urnes sera l’incarnation de cette Algérie neuve.

Le formidable processus à la fois révolutionnaire et pacifique qui se déroule depuis plusieurs mois dans les rues algériennes ne pourra pas être mis de côté, oublié ou trahi. Il est avant tout la réaction de fierté d’un peuple qui ne veut pas être manipulé comme une marionnette, du plus humble au plus puissant, par des réseaux d’intérêts dont les enquêtes en cours ont montré le caractère quasi mafieux.

Mais le message a été compris, et les candidats ont tous en tête de donner à cette colère populaire une réponse adaptée. L’activité économique, la redistribution sociale, le logement, l’éducation, l’enseignement supérieur, la transformation numérique, tout est important, bien sûr. Mais d’abord et avant tout l’écoute du peuple, et le ralliement au choix qu’il va exprimer, car ce choix sera avant tout un choix de valeurs. Quelles sont les valeurs dont la société algérienne veut se doter, quels sont les idéaux qui sous-tendent son développement ? La première d’entre elle c’est justement la démocratie, et son corollaire, la fermeté dans la lutte contre la corruption – deux valeurs qui naguère furent obérées par la nécessité de stabiliser l’Etat face aux menaces terroristes. La détérioration de la sécurité dans les pays voisins du Maghreb, et en particulier la Libye, ne permet pas d’oublier les risques de désorganisation qui planent encore aux frontières.

Or la force de la révolution démocratique et pacifique algérienne de ces derniers mois, elle a résidé dans la capacité des Algériens à ne pas dériver vers la violence, à ne pas céder aux intimidations ni aux appels à la haine. La nation algérienne a prouvé qu’elle était à la hauteur des combattants de l’Indépendance, et la présence comme miraculeuse d’une Djamila Bouhired parmi les jeunes manifestants apportait comme un lien d’évidence, une communication directe, une liaison lumineuse entre juillet 1962 et février 2019.

Ce que les Algériens ont reconquis cette année, c’est le droit d’exprimer leur souveraineté en tant que nation, en tant que peuple. Nombreux sont dans le monde, et pas seulement dans le monde arabe, qui commencent à nouveau à regarder Alger comme la Mecque des Révolutionnaires. C’est toute l’importance de ce qui se joue la semaine prochaine et qui ne doit pas être manqué.