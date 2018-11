Algérie : « Le système Bouteflika a tout détruit »

L’essayiste va plus loin, accusant que « le système Bouteflika a tout détruit ». Et de se demander : « Comment reconstruire sur du sable ? Les Algériens sauront-ils se reprendre et redonner un cours normal à leur vie ? Ceux qui ont fui le pays reviendront-ils aider à son redressement ? L’Armée, les services de sécurité et les oligarques rentreront-ils dans le rang, au seul service du pays ? Qu’est-ce qui pourraient amener les investisseurs étrangers à s’intéresser à l’Algérie ? Beaucoup de questions, aussi angoissantes les unes que les autres. Je suis très inquiet, je ne vois pour le moment aucune force capable d’inverser le cours calamiteux des choses imprimé par Bouteflika and Co ».

De graves accusations qui pourraient faire tâche d’huile, surtout au moment où un cinquième mandat du Président Abdelaziz Bouteflika est agité, dans un climat sociopolitique très tendu.