Algérie : le prix des smartphones flambent !

En Algérie, le prix des smartphones va connaître une hausse vertigineuse, à partir du 1er janvier 2020. Et pourquoi ?

Les Algériens devront casser leur tirelire pour espérer se payer un smartphone à partir du jour de l’An 2020. La raison : cela fait suite de la décision du ministère algérien de l’Industrie et des Mines d’exclure de la loi de finances 2020 le montage des téléphones mobiles du dispositif d’importation des kits SKD/CKD (Semi Knocked-Down et Completely Knocked-Down), qui ne sont rien d’autres que des éléments préassemblés et montés sur place.

« Il n’est pas question de geler cette activité (…). C’est juste que le projet de loi de finances pour 2020 exclut le montage de la téléphonie mobile du dispositif d’importation des collections SKD/CKD offrant des avantages aux investisseurs dans le montage, notamment de l’automobile, de l’électroménager et l’électronique », a indiqué une source d’Algérie Presse Service (APS) au sein du ministère algérien de l’Industrie et des Mines.

« Les taxes d’importation des composants sans bénéficier d’avantages comme c’est le cas pour les montages industriels précités », notamment en matière d’équipements automobiles, d’électroniques et électroménagers, a expliqué la source ministérielle. Cette obligation de paiement de ces taxes d’importation aura une incidence directe inévitable sur le prix final des téléphones portables. D’où une nette flambée des prix des smartphones à prévoir.