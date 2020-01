Algérie : l’économie fortement affectée par les coupures d’Internet en 2019

Si les coupures ou autres restrictions d’Internet peuvent affecter négativement l’économie des pays qui en sont victimes à travers le monde, la situation a été particulièrement dure en Algérie dont l’économie sort avec des séquelles. Selon une étude conduite par TOP10VPN, rien qu’en 2019, ces coupures d’Internet ont coûté 180 millions d’euros à l’Algérie.

En 2019, les autorités algériennes avaient imposé aux opérateurs de réseau Internet des coupures de 47 heures au total. Aussi, en août dernier, elles avaient ordonné la coupure de la très célèbre plateforme YouTube pendant trois heures après qu’une personne y ait publié une vidéo peu favorable au leader militaire algérien, Gaïd Salah.

La plus importante coupure est celle de septembre au cours de laquelle le réseau Internet a carrément été coupé juste après l’annonce de la tenue de l’élection présidentielle en décembre. Une coupure de 36 heures qui a eu des répercussions majeures sur l’économie nationale. La perte est estimée à 199,8 millions de dollars.

Pour son étude, TOP10VPN s’est principalement basé sur certains indicateurs majeurs de l’économie digitale. L’auteur de ladite étude, le chercheur Simon Migliano, explique qu’il s’est basé non seulement sur les transactions sur Internet, mais aussi sur la taille de l’économie. De nombreuses transactions se font en ligne en Algérie. Dans les grands commerces comme dans les petits, il y a souvent la possibilité de payer en ligne.

Les coupures ont donc énormément affecté non seulement les transactions en ligne, mais aussi la circulation de l’argent liquide. La coupure d’internet est, pour le pouvoir, un moyen de restauration de l’ordre et de contrôle des citoyens en cas de manifestation. D’autres pays africains comme le Soudan, le Tchad, l’Ethiopie, le Zimbabwe, la Mauritanie, l’Egypte, le Bénin, le Gabon, l’Erythrée et le Liberia figurent également sur la liste des 21 premiers pays les plus affectés par les censures d’Internet.

Our new report reveals that internet shutdowns cost the global economy over $8BN (USD) in 2019. Click the link below to read the report in full. https://t.co/beCQmQ58hX

— Top10VPN (@top10vpn) January 9, 2020