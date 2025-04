Algérie-France : détente entre Macron et Tebboune à l’occasion de l’Aïd

Lundi 31 mars au soir, le président de la République algérienne, Monsieur Abdelmadgid Tebboune, a reçu un appel téléphonique de son homologue, le président Emmanuel Macron, président de la République française, lors duquel le président Macron a exprimé ses vœux de réussite et de prospérité au président Tebboune et au peuple algérien, à l’occasion de Aïd al-Fitr.

Les deux Chefs d’Etat ont aussi longuement parlé, dans un climat qualifié par la Présidence algérienne de « franc et amical », de l’état des relations mutuelles et des tensions qui se sont accumulées ces derniers mois entre les deux nations. Dans ce contexte, les présidents des deux pays ont renouvelé leur volonté de reprendre le dialogue fructueux dont a fait preuve la proclamation d’Algérie publiée en août 2022, qui a conduit à des avancées importantes dans le domaine de la mémoire, notamment par la création d’un comité mixte d’historiens français et algériens, et la reconnaissance des martyrs de la résistance algérienne et la responsabilité de l’armée française dans l’assassinat des martyrs Ali Boumengel et Arabi Ben Mahidi.

La sécurité commune au coeur du rapprochement

Les présidents ont convenu que la durabilité des liens – en particulier les liens humains – qui unissent l’Algérie et la France, tout comme les intérêts stratégiques et sécuritaires des deux pays, ainsi que les défis et les crises auxquels l’Europe et l’Afrique méditerranéenne sont confrontées, sont autant de facteurs nécessitant un retour à un dialogue efficace entre les deux pays, partenaires et acteurs clés en Europe et en Afrique. Tous deux sont pleinement attachés au multilatéralisme, à la légitimité internationale, et aux buts et principes énoncés dans le traité des Nations Unies. Sur cette base, les présidents ont accepté de reprendre immédiatement la coopération en matière de sécurité entre les deux pays.

Les présidents ont également insisté sur la nécessité d’une reprise immédiate de la coopération en matière d’immigration de manière fiable, sans heurt et efficace, permettant de traiter tous les aspects de la circulation des personnes entre les deux pays conformément à une approche axée sur les résultats et adaptée aux objectifs des deux pays. L’importance de la coopération judiciaire entre les deux pays a également été soulignée, et les deux présidents ont accepté de reprendre les échanges et la coopération dans ce domaine, ce qui se matérialisera par une prochaine visite du ministre français de la justice, Gérald Darmanin, en Algérie.