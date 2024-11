Algérie-Égypte : Mohamed Arkab impulse une coopération renforcée dans l’énergie et les mines

Le ministre algérien de l’Énergie, des Mines et des Énergies renouvelables, Mohamed Arkab, a accéléré le renforcement des relations économiques entre l’Algérie et l’Égypte lors d’une réunion clé à Alger. Ces nouvelles perspectives de collaboration, notamment dans les secteurs stratégiques de l’énergie, des mines et des infrastructures, s’inscrivent dans la continuité de la visite du président Tebboune en Égypte.

En cinq ans, les échanges commerciaux entre l’Algérie et l’Egypte sont passés de 600 millions à 1 milliard de dollars. Mais la volonté affichée est d’accélérer encore la coopération. Ainsi, cette dynamique va se renforcer lors de la prochaine session de la grande commission mixte algéro-égyptienne, prévue au Caire début 2025. Les secteurs prioritaires incluent les fibres synthétiques, l’emballage, les énergies renouvelables et les industries agroalimentaires.

Une collaboration énergétique et minière approfondie

Lors de sa rencontre avec la délégation de la société égyptienne Arab Contractors, conduite par son vice-président Sayed El Wazir, Mohamed Arkab a défini plusieurs axes de coopération majeurs :

Le développement des champs pétroliers et gaziers et la construction d’infrastructures pour les hydrocarbures

La construction de centrales électriques et la transformation énergétique

La valorisation des gisements miniers. Notamment le fer de Gara Djebilet (3 milliards de tonnes de réserves), le phosphate de Tébessa et les terres rares

Des acteurs majeurs comme Sonatrach, Sonelgaz et Sonarem sont impliqués dans ces projets, aux côtés d’entreprises égyptiennes comme Petrojet et Elsewedy Electric.

Les infrastructures : un levier de développement

Le ministre des Travaux publics, Lakhdar Rekhroukh, a également reçu l’ambassadeur égyptien pour discuter des opportunités dans le secteur des infrastructures. L’Égypte a manifesté son intérêt pour les projets ferroviaires et de transport guidé algériens.

Les deux pays envisagent la création d’un groupe mixte pour développer des projets communs, y compris à l’international, renforçant ainsi leur position sur la scène régionale.