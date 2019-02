Algérie : Bouteflika somme l’armée de rassurer les Algériens

En Algérie, l’Armée nationale populaire se dit déterminée « à préserver la sécurité et à éradiquer les résidus terroristes, comme elle est mobilisée en permanence afin de faire échec à toute tentative visant à ébranler la stabilité de notre pays », Un message qui vient à point nommé, d’autant que l’instabilité a été prédite par Washington dans ce pays d’Afrique du Nord…

Le Président algérien, à travers l’Armée nationale populaire (ANP) monte au créneau pour rassurer davantage les Algériens. C’est ce qui ressort de la publication par la revue El-Djeich, qui, dans son dernier numéro, insiste que « l’ANP a apporté une nouvelle preuve de sa force et de son efficacité à travers la détermination affirmée par ses éléments à préserver la sécurité et à éradiquer les résidus terroristes », relève ObservAlgérie.

Cette sortie de l’ANP qui se dit mobilisée « en permanence afin de faire échec à toute tentative visant à ébranler la stabilité du pays », intervient au moment où Etats-Unis, un rapport présenté à l’administration Trump par The Washington Institute for Near East Policy (WINEP) augure d’une probable instabilité de l’Algérie, avec notamment un successeur du Président Abdelaziz Bouteflika « déjà choisi ».

El-Djeich, qui rappelle que cette démarche a été réaffirmée par le vice-ministre de la Défense nationale, chef d’état-major de l’ANP, le général de corps d’armée Ahmed Gaïd Salah, lors de sa dernière visite à la première région militaire, insiste que l’Armée « reste engagée et déterminée à faire face à toute menace, quelles que soient son importance et son origine, fortement consciente de l’importance des responsabilités qui lui incombent ». Et de rassurer que l’ANP veille aussi « sur la préservation du legs des chouhada, porteuse d’un message sacré fondé sur l’honneur, le sacrifice et la fidélité, réaffirmant la pureté de son ascendance ainsi que la profondeur de ses racines qui remontent à la glorieuse Révolution de novembre, attachée en cela aux valeurs représentées par la patrie et le peuple algérien dont elle puise sa force et ses constantes ».

Selon l’ANP, note ObservAlgérie, ce pays d’Afrique du Nord « a besoin des efforts de tous, des efforts basés sur l’unité du peuple avec son armée, l’entraide, la solidarité et le perpétuel engagement de servir l’Algérie et de préserver sa sécurité, sa stabilité et sa souveraineté nationale ».