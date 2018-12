Algérie : « Bouteflika se prépare pour briguer un cinquième mandat »

Le président de la République d’Algérie, Abdelaziz Bouteflika, malgré ses ennuis de santé, est bien parti pour briguer un cinquième mandat à la tête de ce pays d’Afrique du Nord. Décryptage.

L’institut américain The Washington Institute for Near East Policy(WINEP), en charge d’analyser la situation politique au Proche-Orient, écarte toute idée d’un report de l’élection présidentielle en Algérie, jugeant « sérieuse » l’option du cinquième mandat. Dans son dernier rapport, l’institut considère que le Président Abdelaziz Bouteflika, malgré toutes les réticences évoquées par les hommes politiques et les médias en Algérie, est bien parti pour succéder à lui-même, écrit Algériepatriotique.

L’institut américain, écrit le site, estime que la maladie de Bouteflika ne constitue ni pour lui n9i pour son entourage un handicap majeur qui pourrait le pousser à renoncer à un tel projet. « Son AVC, en 2013, l’a contraint à réduire ses activités au strict minimum et l’a empêché de s’adresser au peuple. Mais en dépit de son état de santé, il se prépare pour briguer un cinquième mandat », insiste l’institut.

« Puisque les walis disposent d’un grand pouvoir dans les opérations électorales, ce changement ne peut être qu’un pas vers un nouveau mandat », indique l’institut, après analyse du dernier mouvement dans le corps des walis et des chefs de daïra, qui serait intimement lié au projet du cinquième mandat de Bouteflika.