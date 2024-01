Algérie : Belmadi refuse de démissionner et quitte le territoire algérien

Djamel Belmadi, sélectionneur des Fennecs d’Algérie s’est rétracté, selon la fédération algérienne de football qui charge le coach. Il est d’ailleurs révélé que Belmadi, en plus de son refus de démissionner, a quitté l’Algérie.

C’est un communiqué à charge de la Fédération algérienne de football (FAF) contre Djamel Belmadi, une semaine après l’élimination des Fennecs de la phase de poules de la Coupe d’Afrique des Nations qui se joue en Côte d’Ivoire. Dans le document, la FAF, qui exprime sa grande déception suite à cette humiliante élimination, révèle que Belmadi refuse de résilier son contrat.

« Un échec avéré, douloureux et difficilement acceptable »

Prenant en compte les « moyens et conditions matérielles mis à disposition par l’État et la fédération algérienne de football », l’instante dirigeante du football algérien insiste sur la légitimité « d’en attendre, en retour, des prestations d’une toute autre stature ». Sauf qu’elle constater que, « pour la seconde fois consécutive; (CAN 2021 et CAN 2023), l’équipe nationale n’a pas franchi le premier tour et s’est classée à la 4ème et dernière place du groupe ».

« Un échec avéré, douloureux et difficilement acceptable, outre l’échec à la qualification pour la coupe du monde 2022 », relève la FAF. Suffisant pour que son Président, Walid Sadi, exige la démission de Djamel Belmadi, après des discussions à Bouaké, en Côte d’Ivoire. Ce, au lendemain de l’amère élimination au premier tour. « Tous les membres du staff technique avaient signé l’accord de résiliation amiable, à l’exception de Djamel Belmadi », poursuit le document.

Belmadi quitte l’Algérie

Le coach, qui avait « marqué son accord sur cette option », avait sollicité « un temps de réflexion supplémentaire ». Belmadi « considérant l’accord convenu, dans son volet pécuniaire, en deçà de ses attentes », relève la FAF. Seulement, poursuit la note, « quatre jours plus tard, la fédération n’avait toujours rien reçu de l’intéressé, qui entretemps, avait quitté le territoire national ». Mieux, il est reproché à Djamel Belmadi d’avoir « laissé la fédération sans réponse ».

La FAF dit considérer le silence et le départ du territoire national de Belmadi comme un « refus ». Elle déclare se trouver dans l’obligation de « tourner définitivement la page et de se projeter désormais sur un nouveau challenge avec un nouveau sélectionneur et un nouveau staff technique qui seront désignés prochainement ». Comme remplaçant du désormais ex-coach algérien, des noms comme Zinedine Zidane ont été évoqués. Qu’en sera-t-il ?