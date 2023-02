Algérie : Abdelmadjid Tebboune, nouveau bailleur de l’Afrique

L’Algérie a décidé d’allouer un montant d’un milliard de dollars au financement des projets de développement en Afrique. L’annonce a été faite en marge du 36ème Sommet de l’Union Africaine, qui prend fin ce jour, à Addis-Abeba.

C’est hier, dimanche, que le chef de l’État Algérien, Abdelmadjid Tebboune, a fait part de cette disposition. L’annonce a été faite dans une allocution lue, en son nom, par le Premier ministre algérien, Aïmene Benabderrahmane. « J’ai décidé d’injecter un montant d’un milliard de dollars US au profit de l’Agence algérienne de coopération internationale pour la solidarité et le développement pour le financement de projets de développement dans les pays africains », a dit le Président Tebboune.

L’ALDEC, un établissement public à caractère spécifique

Sont concernés par ces financements, « les projets d’intégration ou ceux à même de contribuer à accélérer le développement en Afrique », a précisé le chef du gouvernement. Le texte ajoute que « cette démarche procède de la conviction de l’Algérie que la sécurité et la stabilité en Afrique sont liées au développement ». L’Agence algérienne chargée de la gestion des fonds enclenchera « les procédures d’exécution de cette initiative stratégique en coordination avec les pays africains souhaitant en bénéficier », ajoute le dirigeant.

Rappelons que l’ALDEC (Agence algérienne de coopération internationale pour la solidarité et le développement) a été officiellement créée, le 11 février 2020, par un décret présidentiel. Elle est placée sous la tutelle de la présidence de la République algérienne. Elle est en outre dotée du statut d’établissement public à caractère spécifique dotée de la personnalité morale et de l’autonomie financière.

Le Comorien Azali Assoumani nouveau président de l’Union Africaine

Basée à Alger, l’agence est chargée, entre autres, de suivre la gestion technique et financière des projets d’assistance et de coopération internationale, en faveur de pays tiers. Autre mission, coordonner, en relation avec les départements ministériels concernés, la mise en œuvre de la politique de formation des étrangers en Algérie et la formation des Algériens à l’étranger. Elle intervient aussi dans la promotion du placement des compétences algériennes à l’étranger dans le cadre de la coopération internationale et d’en assurer le suivi.

Notons que les travaux du 36ème sommet de l’Union Africaine ont été émaillés par un incident, à l’ouverture. La délégation israélienne avait été expulsée, ce qui avait d’ailleurs poussé Israël à réagir. Les travaux se sont toutefois poursuivis et ont abouti à la désignation du Comorien Azali Assoumani nouveau président de l’institution. Il succède ainsi au chef de l’État sénégalais, Macky Sall, à la tête de l’Union Africaine.