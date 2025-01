Alerte Enlèvement d’une citoyenne européenne à Agadez (Niger)

C’est une information vérifiée par notre confrère Aïr Info à Agadez, au Niger : aujourd’hui 11 janvier 2024 aux alentours de 19h00, des hommes armés à bord d’un véhicule V6 ont enlevé une citoyenne européenne originaire d’Autriche, dont la silhouette est bien connue dans la Commune d’Agadez.

Alerte générale

Une alerte générale pour la retrouver a été lancée dans la population d’Agadez, où Eva Gretzmacher, citoyenne autrichienne agée de 73 ans, vit depuis une vingtaine d’années. Personnalité forte et généreuse, Eva Gretzmacher est parfaitement insérée dans la population d’Agadez, où elle vient en aide aux maraîchers, et contribue à l’éducation des jeunes, garçons et filles, dans la musique ou la couture. Le site autrichien Kurier.at lui avait consacré un article dans ses colonnes en janvier 2018.

Incompréhension et stupéfaction

L’incompréhension et la stupéfaction règnent dans la ville où chacun tremble pour elle, tellement son enlèvement paraît absurde. Appel est lancé à ses ravisseurs pour qu’ils la libèrent au plus vite saine et sauve. AFRIK.COM se joint à AÏR INFO pour appeler en urgence les auteurs de cet enlèvement à faire preuve de raison et à libérer Eva Gretzmacher!