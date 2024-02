Alerte à la bombe dans un avion à destination du Maroc, ce que l’on sait

Une alerte à la bombe a été déclenchée, ce mardi matin, à l’aéroport de Perpignan-Llabanère, en France, après la découverte d’un bagage suspect. Le propriétaire du colis se rendait au Maroc

Plus de peur que de mal. Un colis suspect a immobilisé un avion et près de 200 personnes, à l’aéroport de Perpignan-Llabanère, en France. Le bagage, qui appartenait à un major de la marine italienne, a été détecté aux rayons X et semblait contenir des explosifs. Le passager était en partance pour Agadir, au Maroc. Immédiatement, l’ensemble des accès au site, depuis l’aéroclub et depuis Peyrestortes, ont été verrouillés.

Intervention des démineurs de Montpellier

Tous les voyageurs et personnels présents ont été évacués par mesure de sécurité. Toutes les personnes ont été mises à l’abri dans un hangar de fret. Pendant ce temps, les forces de l’ordre avec le renfort des sapeurs-pompiers, dressaient un périmètre de sécurité. L’aéroport a été évacué et les démineurs de Montpellier ont été appelés sur place.

Après une intervention de deux heures, les démineurs ont neutralisé la valise. Bonne nouvelle, le colis, selon la déclaration des démineurs, ne contenait aucun explosif. Le passager, un ressortissant italien, a été interrogé par les forces de l’ordre. Il a été autorisé à quitter le territoire français sans encombre. Aucune infraction pénale n’a été retenue contre lui.

Plusieurs vols ont été retardés ou annulés

L’aéroport a rouvert ses portes après l’intervention des démineurs. Notons que cet incident a provoqué des perturbations importantes du trafic aérien à l’aéroport de Perpignan. D’ailleurs, plusieurs vols ont été retardés ou annulés. Les autorités ont salué la réactivité des forces de l’ordre et des démineurs. Elles ont également appelé à la vigilance des voyageurs.

Cet incident met en exergue l’importance des mesures de sécurité mises en place dans les aéroports. Il met aussi en avant l’efficacité des services d’interventions français et le dispositif de qualité mis en place permettant de détecter le moindre compromettant. Des mesures nécessaires pour garantir la sécurité des passagers et du personnel.