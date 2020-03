« Akata », ce nouveau tube de King Alesh qui interpelle les filles

Après le succès de Youyou, 0’a motema mabe et Biloko ya Boye, l’artiste musicien congolais King Alesh revient avec un nouveau tube intitulé « Akata ». Dans ce single, l’artiste consacre son énergie à l’interpellation des jeunes filles sur l’importance des études.

En effet, comme d’habitude, le rappeur, qui dénonce régulièrement les maux qui rongent son pays, a orienté son nouvel opus vers l’éducation et la femme. Mélange d’humour, danse et conscientisation, « Akata » raconte l’histoire d’une jeune fille qui sèche les cours et utilise ses frais scolaires à d’autres fins.

« Prenez vos études au sérieux pour un lendemain meilleur », lance King Alesh, sur un ton interpellateur.

Pour promouvoir son single, Alain Chirwisa dit King Alesh a lancé, sur les réseaux sociaux, un challenge dénommé « Akatachallenge », une manière pour lui d’amener ses milliers de fans à s’approprier ce tube.