AKA rejoint le « Challenge Duduzane » devenu viral

Kiernan Jarryd Forbes, connu professionnellement sous le nom d’AKA, a rejoint le « Challenge Duduzane » qui a également aidé à promouvoir le dernier single de Big Zulu, Imali Eningi. Le rappeur sud-africain, qui a récemment annoncé l’acquisition de Cuba Lounge BLK, honore sa nouvelle place avec les gardes du corps et a fait la marche de Duduzane Zuma.

Auteur-compositeur, producteur de disques et entrepreneur, Kiernan Jarryd Forbes alias « AKA » est l’une des icônes du rap sud-africain. Il est devenu célèbre après la sortie de son single « Victory Lap » et son premier album, Altar Ego (2011). Forbes a poursuivi son succès en sortant des albums studio qui incluent Levels (2014), Touch My Blood (2018), et l’album collaboratif Be Careful What You Wish For aux côtés d’Anatii (2017).

En avril 2018, aux côtés de la marque de vodka Cruz, il a lancé la boisson aromatisée à la pastèque avec son initiale sur les bouteilles. Mais, en plus de ses business, Kiernan Jarryd Forbes alias « AKA » est un artiste qui aime prendre part à des « Challenges » sur les réseaux sociaux. D’ailleurs, il vient de rejoindre le « Challenge Duduzane » qui a également aidé à promouvoir le dernier single de Big Zulu, Imali Eningi.

La mère de Supa Mega, Lynn Forbes, a fait un clin d’œil à son fils et a « accueilli » la vidéo avec un emoji. Le single à succès de Zulu a gagné plus de 2 millions de vues, deux semaines après la première apparition de la vidéo sur YouTube. La chanson a été en tête des charts et a conquis le cœur des Sud-Africains. La chanson a fait plus de vagues grâce à la marche du fils de Jacob Zuma qui est devenue virale sur les réseaux sociaux.

Big Zulu a apprécié le soutien de Duduzane dans la promotion de sa chanson. « Je veux juste exprimer ma profonde gratitude à l’Afrique du Sud. Je tiens à vous remercier pour l’amour que vous avez montré pour ma chanson, Imali Eningi. Cela nous a rendu si heureux de voir la chanson monter », a déclaré Zulu, dans une vidéo partagée sur les réseaux sociaux.

« Je veux aussi remercier tout particulièrement mon frère Duduzane Zuma, Msholozi, pour le défi qu’il a créé en utilisant notre chanson. Je n’ai pas grand-chose à donner, juste des mots de mon cœur pour dire que je suis vraiment reconnaissant… Merci beaucoup », a-t-il ajouté.