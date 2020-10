Air Algérie : quels sont les Algériens concernés par le vol de jeudi entre Alger et Paris

Alors que les frontières entre la France et l’Algérie sont toujours fermées, et en attendant la reprise des vols internationaux réguliers, Air Algérie a annoncé qu’il affrétait un nouveau vol Alger-Paris destinés au rapatriement des personnes « ressortissants, résidents et détenteurs de visa Type D pour l’espace Schengen ».

Jeudi 22 octobre 2020, un avion d’Air Algérie va relier l’aéroport d’Alger Houari Boumediene à celui de Paris Roissy Charles de Gaulle. C’est le 4ème vol de rapatriement organisé par la compagnie algérienne.

La compagnie n’a pas précisé qui seront ensuite les passagers du vol retour, Algériens bloqués en France ou personnel diplomatique. A noter aussi que des Algériens sont aussi bloqués en Espagne, depuis le mois de mars avec notamment les mesures sanitaires prises. Il pourrait y avoir encore près de 5 000 Algériens en attente d’une réouverture des frontières entre l’Europe et l’Algérie.

Communiqué 15/10/2020Réservation de billet via Call Center dès demainAchat de billet en agence dès Dimanche Publiée par Air Algerie sur Jeudi 15 octobre 2020

La situation des compagnies aériennes, liée notamment à la propagation de la maladie à Coronavirus, est catastrophique avec une baisse du trafic aérien estimé à près de 80% et un retour à la normale qui n’est pas attendue avant plusieurs années.