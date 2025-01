Ahmed Merabet ce Franco-Algérien aussi était Charlie

Neuf ans après l’attentat contre Charlie Hebdo, alors que les tensions diplomatiques entre la France et l’Algérie persistent, le sacrifice d’Ahmed Merabet, policier français d’origine algérienne assassiné par les frères Kouachi, résonne comme un symbole poignant d’unité et de fraternité au-delà des clivages.

Le 7 janvier 2015, Ahmed Merabet, policier français d’origine algérienne, est devenu malgré lui un symbole tragique de l’engagement et du sacrifice. Ce jour-là, à 40 ans, il répondait à un appel de fusillade dans les rues de Paris, sans savoir qu’il allait croiser la route des frères Kouachi, auteurs de l’attentat contre Charlie Hebdo. Dans une scène devenue tristement célèbre, Ahmed, blessé, a supplié pour sa vie avant d’être exécuté à bout portant par les terroristes. Ce crime glaçant a ébranlé la France entière et reste gravé dans la mémoire collective.

Un homme d’engagement et de paix

« Ahmed était Français, d’origine algérienne et de confession musulmane, très fier de représenter la police française et de défendre les valeurs de la République« , avait déclaré son frère Malek lors d’un hommage poignant. Loin des stéréotypes, Ahmed incarnait un islam de paix et d’amour, aux antipodes des dérives fanatiques. Sa vie témoigne d’une intégration exemplaire et d’un profond attachement aux valeurs républicaines.

Né en région parisienne dans une famille modeste, Ahmed avait construit son parcours pas à pas jusqu’au grade d’officier de police judiciaire. Figure respectée du commissariat du 11e arrondissement de Paris, surnommé « Monsieur Baudelaire » pour l’élégance de ses rapports, il était avant tout un protecteur : pour ses collègues, pour sa mère veuve qu’il chérissait, et pour la société qu’il servait avec abnégation.

Tensions France-Algérie : une incohérence mémorielle

En ce début 2025, alors que les relations franco-algériennes sont tendues, avec des polémiques politiques des nouveaux ministres français qui découvrent le sujet, l’histoire d’Ahmed Merabet souligne l’absurdité de ces antagonismes. Les arrestations récentes d’influenceurs algériens et les déclarations provocatrices de certaines figures politiques françaises qui soutiennent des positions d’Extrême Droite, ne font que raviver des plaies historiques, occultant ce qui unit profondément les deux peuples.

Ahmed Merabet incarnait ce trait d’union vivant entre la France et l’Algérie, démontrant que les identités multiples enrichissent plutôt qu’elles ne divisent. Son sacrifice pour protéger les citoyens français transcende les frontières symboliques et les discours d’exclusion.

L’attentat de Charlie Hebdo n’a jamais été un choc entre civilisations ou religions, mais un acte barbare unanimement condamné par la communauté musulmane mondiale.

Ne jouons pas avec les symboles

La mémoire d’Ahmed Merabet nous interpelle. En effet, comment la France des droits de l’homme peut-elle se laisser entraîner dans une spirale d’oppositions stériles avec l’Algérie ? Pourquoi donner écho aux discours extrémistes qui fragmentent la société sur des bases ethniques ou religieuses ? La dignité d’Ahmed et le deuil de sa famille nous rappellent que l’héroïsme républicain ne connaît ni origine ni confession.

À travers Ahmed Merabet, c’est un pan de la fraternité franco-algérienne qui a été visé ce jour-là. Ignorer cette leçon reviendrait à trahir sa mémoire et à perpétuer des divisions artificielles. Que son exemple inspire une réconciliation authentique, fondée sur le respect mutuel, plutôt que sur des clivages instrumentalisés à des fins politiques. Ahmed Merabet demeure une figure universelle de courage et d’espoir, un héros dont l’héritage transcende les frontières.