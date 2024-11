AFWN 2024 : Une 10e édition entre glamour et générosité

L’Africa Fashion Week Nigeria (AFWN) souffle cette année ses 10 bougies, et l’événement promet d’être aussi mémorable qu’innovant. Sous la direction de la reine Olori Ronke Ademiluyi-Ogunwusi, épouse de l’Ooni d’Ife, cette édition spéciale dépasse la simple célébration de la mode africaine.

Elle inclut une campagne caritative d’envergure, avec des initiatives sociales de grande importance. Cet événement unique allie culture et solidarité.

Une décennie de créativité africaine mise à l’honneur

Depuis sa création en 2011, l’AFWN a propulsé plus de 3 000 marques africaines sur la scène locale et internationale. L’événement est ainsi devenu un tremplin pour de nombreux jeunes talents. Cette édition anniversaire se tiendra du 6 au 8 décembre 2024 à l’hôtel Lagos Oriental, sur l’île Victoria. Elle s’annonce comme un hommage vibrant à l’innovation et à l’impact mondial de la mode africaine.

Une initiative caritative inédite

Pour la première fois dans l’histoire de l’AFWN, une campagne de collecte de fonds sera intégrée à l’événement. En collaboration avec Elizabeth Miller PR et son initiative Luxury Hearts Fundraiser, cette campagne a un objectif ambitieux. Elle vise à soutenir des organisations telles que la Sickle Cell Foundation et Rural Raise Africa.

Un secteur en pleine transformation

La mode au Nigeria n’est plus considérée comme une simple alternative professionnelle. Au contraire, elle s’impose désormais comme une industrie respectée et en plein essor. Dans ce contexte, l’AFWN joue un rôle clé dans cette transformation en soutenant toute la chaîne de valeur de l’industrie de la mode. Elle crée des opportunités pour les designers, mannequins, photographes, artistes textiles et bien d’autres acteurs.

Lai Labode, président de cette édition, a insisté sur l’importance de soutenir des plateformes comme l’AFWN. Selon lui, ces initiatives sont essentielles pour augmenter la part de l’Afrique dans une industrie mondiale de la mode évaluée à 2 500 milliards de dollars.