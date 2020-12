Afrobasket U18 Garçons : Bourama Coulibaly, le redoutable Aiglon

Si les Aiglons du Mali ont réussi à disposer de leurs homologues du Sénégal (82-80), mercredi, en finale du Championnat d’Afrique U18 FIBA 2020, c’est grâce au génie d’un joueur qui a véritablement été immense dans la conquête du second titre continental consécutif du Mali. Il s’agit de Bourama Coulibaly (18 ans), qui a été désigné MVP.

Très explosif et plein de réussite autour du cerceau, Bourama Coulibaly a été le meilleur marqueur de l’équipe malienne en finale avec 21 points, auxquels il a ajouté 5 passes et 5 rebonds. Il a ainsi transformé 11 de ses 12 lancers francs, une adresse d’une grande importance dans un match aussi serré.

À la peine depuis le début de la compétition, après trois défaites en autant de sorties, le Mali s’est réveillé au bon moment, en trouvant les ressources nécessaires pour l’achever de la plus belle des manières. En effet, le Mali, qui a terminé au 4ème rang du groupe, est venu à bout de l’Égypte (79-70), en demi-finale.

Revigorés par cette belle victoire sur le pays hôte, les jeunes maliens auront tous les problèmes du monde en finale face au Sénégal, au premier quart temps. Mais, ils réussiront a relever la tête, grâce à un Bourama Coulibaly inarrêtable et qui permet presque à lui tout seul, d’assommer les Lionceaux sénégalais (82-80). Cerise sur le gâteau, il a été désigné MVP de ce Championnat d’Afrique U18 FIBA.

Bourama Coulibaly figure également dans le « 5 majeur » de la compétition formé par les Égyptiens Moamen Abouzeid et Mohab Abdalatif, ainsi que par les Sénégalais Babacar Sané et Ibou Badji. Ce dernier termine meilleur rebondeur avec 65 prises, tandis que Abouzeid a été le plus efficace à trois points avec 9 tirs réussis. Abdalatif a été couronné meilleur marqueur avec un total de 88 points. L’Égypte a enfin reçu le Prix du fair-play.