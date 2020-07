Afrique du Sud : vers la réouverture des espaces culturels malgré le Covid-19

Le ministre des Arts et de la Culture d’Afrique du Sud, Nathi Mthethwa, a évoqué la réouverture des espaces artistiques et culturels, malgré la forte progression de l’épidémie de Covid-19.

Le ministre Nathi Mthethwa a annoncé la publication officielle de la réouverture des espaces artistiques et culturels. Il a signé et approuvé la réouverture des cinémas, théâtres, musées, bibliothèques, galeries et archives, conformément aux mesures visant à prévenir et à combattre la propagation de Covid-19 conformément au paragraphe 27 (2) du Disaster Management Act 2002 (Loi n° 57 de 2002). Cette approbation intervient après consultation du membre du cabinet responsable de la santé.

Les cinémas, théâtres et espaces artistiques et culturels peuvent fonctionner dans l’ensemble, à condition que seules 50 personnes ou moins soient autorisées, conformément aux protocoles de sécurité sanitaire.

Certaines des instructions du ministre Nathi Mthethwa comprennent la limitation des heures de fonctionnement, conformément à la procédure opérationnelle standard modifiée, la prestation de services limités et de contacts limités, une limitation du nombre de personnes visitant un espace à un moment donné; mais pour n’en mentionner que quelques-uns.

Il est important de noter que toutes les institutions artistiques et culturelles doivent soumettre leurs plans par écrit au ministre, conformément aux processus et protocoles décrits, dans les 14 jours suivant la publication des présentes directives.

L’Afrique du Sud est le pays le plus touché d’Afrique avec actuellement près de 10 000 nouveaux cas de Coronavirus par jour et plus d’une centaine de décès quotidien liés à la maladie.