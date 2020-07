Flambée de Covid-19 en Afrique du Sud : plus de 10000 infections en 24h

La situation se détériore en Afrique du Sud avec plus de 10000 nouveaux cas de personnes infectées par le nouveau Coronavirus lors des dernières 24h. Une progression de la pandémie particulièrement inquiétante.

Depuis l’apparition de l’épidémie de Covid-19 en Afrique du Sud, c’est la premiere fois que le cap des 10000 nouveaux cas quotidien est atteint. Une progression fulgurante qui inquiète pour les jours à venir lorsque l’on sait qu’il y a une quinzaine de jours de décalage entre l’augmentation du nombre de cas et celui du nombre de morts en raison du nouveau Coronavirus.

Au total, l’Afrique du Sud a réalisé 1.792 .778 tests pour 187.977 cas de personnes infectées, 91.227 guérisons et 3.026 décès.

L’Afrique du Sud est le pays le plus touché du continent devant l’Égypte. Le système de santé est déjà débordé dans la plupart des régions et plus de 3000 soignants ont déjà été infectés.