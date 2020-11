Afrique du Sud : une affaire de viol contre Sjava rejetée

Le musicien sud-africain primé Sjava peut maintenant pousser un énorme soupir de soulagement car il ne sera plus poursuivi pour viol. Son ex-petite amie, Lady Zamar, avait porté plainte pour viol contre lui, en 2019, dans un commissariat de police local, qui a ensuite été remise à l’Autorité nationale des poursuites (NPA).

Dans un communiqué qu’il a publié sur ces allégations de viol, le Sud-africain Sjava a nié avoir violé Lady Zamar, mais s’est excusé pour le tort qu’il lui avait causé. Sjava a répété d’innombrables fois que les accusations de viol étaient fausses. Dans ses déclarations, Lady Zamar a accusé Sjava de l’avoir violée dans un hôtel à Thohoyondou, à Limpopo. Cet affaire de viol aurait eu lieu en 2017, après un concert auquel ils avaient tous deux assisté.

Le porte-parole de la police du Limpopo, le colonel Moatshe Ngoepe a confirmé que l’affaire contre Sjava avait été rejetée le 5 novembre. « L’année dernière, le dossier a été remis au procureur général pour décision. Le 5 novembre, le dossier a été retiré par le directeur des poursuites pénales au tribunal », a-t-il déclaré à la publication.

Selon les conclusions données par le porte-parole du NPA, Mashudu Malabi-Dzhangi, ‘il n’y avait aucune preuve concrète permettant d’arrêter Sjava et de l’inculper de viol. « L’État a refusé de poursuivre l’affaire car il pensait que les faits ou les preuves ne justifient pas le succès des poursuites ».

Sjava avait subi un coup dur, notamment une sanction de l’industrie qui se conforme aux demandes des médias sociaux et de leur « culture d’annulation ». Il a en effet perdu des concerts et a été retiré d’Uzalo après le début du tournage. Dans la vidéo qu’il a publiée, il avait expliqué avoir perdu tellement l’argent au point de ne pas en mesure de subvenir aux besoins de sa famille. Les allégations planant sur lui, ayant fait qu’il ne pouvait travailler nulle part.

«Quand nous avons commencé à sortir ensemble en 2017, je lui ai dit que j’avais une petite amie et elle a compris cela, alors nous avons continué notre relation. Cependant, avec le temps, elle a changé et m’a donné un ultimatum pour choisir entre elle et ma petite amie. Dans notre relation, beaucoup de choses se sont passées. Cela l’a laissée malheureuse car j’étais bien investi dans ma musique et la négligeant dans le processus», a-t-il ouvert.

Lady Zamar avait également abordé ces allégations en disant qu’elle avait subi une chirurgie de réduction mammaire en juillet 2017. Son médecin lui a dit qu’elle n’était pas autorisée à avoir des relations sexuelles pendant environ six semaines après que cela ait été fait.