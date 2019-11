Afrique du Sud : “The Beast’’ met un terme à sa carrière internationale dans la gloire

C’est tout auréolé de la gloire et du prestige liés à la victoire au récent Mondial de rugby que Tendai Mtawarira, le légendaire pilier gauche des Springboks, surnommé “The Beast’’, prend sa retraite internationale.

Celui que ses fans surnomment “The Beast’’ clôture sa carrière internationale sur une très bonne note. Alors que le XV d’Afrique du Sud vient de s’imposer comme champion du monde de rugby, Tendai Mtawarira a décidé de conclure sa carrière internationale. « Je suis reconnaissant des opportunités que m’ont offertes mes entraîneurs, avec les Springboks et les Sharks. Je remercie également mes nombreux coéquipiers en vert et or et en noir et blanc au fil des années », a-t-il laissé entendre.

« Mais surtout je remercie ma femme Kuziva et nos deux beaux enfants, Talumba et Wangu, pour avoir tant sacrifié pour me permettre de poursuivre mes rêves. Je l’apprécie vraiment énormément. J’ai eu la chance de faire partie d’équipes qui ont remporté tant de succès, et j’ai de nombreux souvenirs à chérir pour toujours, mais honnêtement, je peux dire que remporter la Coupe du monde de rugby est une fin parfaite », s’est glorifié Tendai Mtawarir.

Né en 1985 au Zimbabwe, ce colosse de 1,83 m pour 116 kg évolue, depuis 2007, en club avec les Sharks, avant de rejoindre les Springboks en disputant son premier match à leurs côtés contre le Pays de Galles, le 14 juin 2008, à Pretoria. C’est donc après onze ans de carrière bien remplie dans le XV d’Afrique du Sud (117 sélections) que la légende se retire avec tous les honneurs.