Afrique du Sud : quand des canards se substituent aux pesticides

L’expérience est en cours, depuis des années, dans un vignoble de Stellenbosch. Dans cette ville sud-africaine située dans la province du Cap-Occidental, des canards remplacent efficacement les pesticides. Ils sont utilisés pour débarrasser les ceps des tous les nuisibles, alors à la perfection.

Nous sommes en Afrique du Sud, dans la ville de Stellenbosch. Précisément dans un vignoble étendu sur plusieurs hectares, le Vergenoegd Löw The Wine Estate. Ici, on produit du vin depuis 1696. Mais, une particularité retient toujours l’attention. La présence de canards coureurs indiens, chasseurs d’insectes, de vers, d’escargots. Bref, de toutes les bestioles pouvant gêner l’accroissement normal des pieds de vigne.

C’est depuis les années 1980 que le Vergenoegd Löw The Wine Estate a commencé cette expérience avec les canards. Ce, en s’inspirant d’une pratique connue dans les rizières asiatiques. Aujourd’hui au nombre de 1 800, les « canards soldats » s’acquittent avec une efficacité remarquable de leur tâche et font la fierté de leurs propriétaires.

Les canards, une méthode alternative aux pesticides

Si l’utilité des pesticides pour l’agriculture n’est plus à démontrer, leurs effets sur l’environnement, la santé et les animaux sont tout aussi importants et néfastes : pollution des eaux de surface et des eaux souterraines, pollution de l’air, diffusion de diverses maladies comme les cancers, les problèmes d’infertilité, etc. Au regard de ces risques, toutes les méthodes alternatives aux pesticides devraient être encouragées. La promotion d’une agriculture bio devient une solution rêvée pour réduire l’impact négatif des pesticides.

Ainsi, la méthode sans pesticides développée dans le vignoble de Vergenoegd Löw The Wine Estate se révèle être une solution offerte par la nature elle-même pour se protéger et protéger tout ce qui la compose. D’ailleurs, les responsables de cette structure veulent diffuser leur technique puisqu’ils sont prêts à vendre des canards à d’autres vignerons pour leur permettre d’en faire l’expérience.

