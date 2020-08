Afrique du Sud : NBA, LeBron James fait un clin d’œil à Karabo Poppy

Pendant des années, la mode d’avant-match de la NBA a été un sujet de discussion parmi les fans du jeu avec des joueurs défilant dans les tunnels de leurs sites de match avec des marques de créateurs. Célèbre pour son «Tunnel Walk», LeBron James a récemment fait un clin d’œil au talent africain, en arborant une paire de Nike Air Force 1, conçues par Karabo Poppy.

La Sud-africaine Karabo Poppy s’est rendue sur Instagram, pour partager son enthousiasme pour LeBron James, qui a porté les chaussures qu’elle a conçues, l’année dernière. « Je suis honorée que le roi ait présenté mes créations avec le chapeau [Make America Arrest The Cops Who Killed Breona Taylor] », a-t-elle écrit sur les réseaux sociaux.

LeBron James a été vu portant une paire de Karabo Poppy X Nike Air Force 1, avant de rentrer dans la zone de jeu, pour son premier match éliminatoire de la saison NBA. Les baskets que le «roi James» portait sont l’un des trois modèles créés pour la collection Nike by You, par Karabo Poppy. Les coloris des créations de Poppy ont été inspirés par les perles traditionnelles africaines. La star du basketball américain, qui a un salaire annuel de 37,44 millions de dollars, a également choisi de porter une chemise avec la phrase «par tous les moyens»…

Karabo Poppy s’est aussi penchée sur les formes et le motif des affiches des salons de beauté, qui ont été une inspiration constante de son travail. Toutefois, ce n’est pas la première fois que Poppy attire l’attention des grandes marques. À la fin de l’année dernière, elle a collaboré avec la marque de beauté Pond’s pour créer un sac en édition limitée.

À rappeler que Karabo Moletsane «Poppy» est une illustratrice, graphiste et street artist fortement inspirée par l’esthétique et ses racines sud-africaines. En plus de ses inspirations locales, elle rend également souvent hommage à la culture Hip-Hop des années 90. Cette collection inédite s’inspire des bracelets de perles africaines aux palettes de couleurs vibrantes, ainsi que des enseignes des barbiers et des salons de beauté qui tapissent les rues de sa ville natale.