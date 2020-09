Afrique du Sud : Nandi reçoit la reconnaissance pour son rôle dans «Black is King»

La performance de l’actrice et chanteuse sud-africaine Nandi Madida dans «Black is King» lui a valu les éloges de l’actrice et productrice américaine Taraji P Henson. En effet, Madida faisait partie des stars locales et internationales qui ont figuré dans l’album visuel et le film de Beyonce «Black is King». Elle joue le rôle de Nala aux côtés de Beyonce, Jay-Z, Kelly Rowland, Pharrell Williams et Naomi Campbell.

Écrit et produit par Beyonce et coréalisé par elle-même, le film «Black is King» sert de compagnon visuel à l’album de 2019 «The Lion King : The Gift», un album organisé par la chanteuse américaine pour le remake 2019 de «The Roi Lion». Le film met en vedette une partie de la crème sud-africaine du cinéma et de la musique, notamment Connie Chiume, Warren Masemola, Moonchild Sanelly, Busiswa et Lindi Mlaba.

Nandi Madida et le rappeur KO sont repartis avec la meilleure collaboration des SAMA pour leur single à succès «Say U Will», en août dernier. La star primée s’est rendue sur Instagram pour présenter le gros prix. Madida n’a reçu le prix que maintenant, car les SAMA de cette année ont eu lieu virtuellement, en raison de la pandémie de Coronavirus. Dans la vidéo, la star remercie ses fans pour le grand label. Elle a également profité de l’occasion pour promouvoir son prochain single «Organic», qui sortira le 18 septembre.

« Les gars, je suis tellement excité, merci beaucoup d’avoir rendu cela possible… mon premier SAMA, c’est grâce à vous. Je laisse tomber mon single, ce mois-ci … Je suis tellement excité, car il célèbre les femmes noires et toute leur magie », a-t-elle écrit. Alors que les fans et les amis de l’industrie fêtaient et honoraient Madida pour sa grande réussite, la star de «Empire» l’a également félicitée, elle a écrit: « FÉLICITATIONS BEAU !!! Je t’ai vu dans #BlackIsKing ».