Afrique du Sud : Master KG rompt avec sa petite amie Makhadzi après « Jerusalema »

Le chanteur sud-africain Kgaolgelo Moagi alias Master KG et sa petite amie Ndivhudzannyi Ralivhona dite Makhadzi ont mis fin à leur relation. Les spéculations sur la rupture du couple sont intervenues, après la fuite en ligne d’une photo de Master KG et d’une femme identifiée comme Brunette.

Le hitmaker de «Jerusalema», a par la suite confirmé leur séparation dans un post qu’il a ensuite partagé sur les réseaux sociaux. L’artiste talentueux qui est dans le même label avec son ex-petite amie, a ajouté qu’ils continueraient à faire de la musique ensemble, malgré le fait de se séparer. Après un flot de questions sur l’état de leur relation, Master KG a déclaré aux fans qu’ils s’étaient séparés à l’amiable pour se concentrer sur leur carrière.

« Je n’ai jamais voulu dire cela mais je devais le faire. Makhadzi et moi nous sommes séparés, il y a des mois … Pour nous concentrer sur nos carrières… Nous sommes encore jeunes et nous devons encore accomplir de grandes choses… J’espère que tout le monde comprend et respecte cela… Je ne répondrai plus à rien lié à cela. Merci. Je suis heureux que nous puissions encore vous offrir de la musique ensemble », a déclaré Master KG, originaire de Limpopo, tout comme son désormais ex-petite amie.

Pour sa part, Ndivhudzannyi Ralivhona dite Makhadzi a également confirmé le message Facebook de Master KG. « En effet, c’est vrai, c’est fini, notre relation. Veuillez respecter nos décisions », a-t-elle déclaré avant de continuer à promouvoir son prochain album.

En revanche, certains de ses fans ont estimé que son timing était mauvais, car il coïncidait avec la performance de Makhadzi à la Lockdwon House Party. L’un de ces fans était Matodzi Makhanasisa, fondateur des Fame Awards à Limpopo, qui a déclaré que le moment était inapproprié et semble avoir été l’auteur pour voler l’éclat de la performance de Makhadzi.

« Personnellement, je pense que Master KG a été égoïste à ce sujet. Makhadzi venait de livrer une performance de dingue, qui lui a valu une tendance pour toutes les bonnes raisons. Master KG aurait pu attendre 3 ou 4 jours pour faire une annonce. J’ai l’impression qu’il a volé l’éclat de Makhadzi. Si cela s’est produit il y a des mois, pourquoi attendre jusqu’à aujourd’hui sur le dos de sa performance tendance. Je trouve le timing plutôt suspect », lit-on dans le message de Makhananisa.