Afrique du Sud : Malema fait appel d’une affaire de diffamation

Le leader charismatique des combattants de la liberté économique (EFF), Julius Malema, porte son combat en diffamation contre l’ancien député Thembinkosi Rawula, devant la Cour suprême d’appel de Bloemfontein. Ceci après avoir accusé Rawula de ternir son image politique. En novembre 2019, la Haute Cour du Cap oriental a rejeté son affaire de diffamation contre l’ancien député du parti, après l’avoir poursuivi pour 1 million de rands (35,6 millions FCFA).

« Ce n’est pas une affaire de l’EFF, c’est entre lui et moi », a dit Julius Malema à l’époque. Ceci, après que Thembinkosi Rawula a supprimé un message sur les réseaux sociaux dans lequel il avait fait des allégations accablantes contre Malema et le vice-président du parti, Floyd Shivambu, plus tôt dans l’année.

Se prononçant sur les réseaux sociaux après la décision, Rawula a révélé : « Bien que l’affaire diffamatoire contre moi ait été rejetée avec mépris par la Haute Cour d’appel, j’étudie toujours le jugement ».

Julius Malema s’était adressé aux tribunaux suite aux allégations de Rawula selon lesquelles, « Malema et Shivambu avaient pris de l’argent de la VBS Bank ». Rawula avait appelé Malema et son vice-président Floyd Shivambu « le duo », et soutenu que l’EFF était pour eux comme un « filet de pêche financier », « une antithèse de tout ce qu’ils soutiennent ». Il a déduit que Malema avait admis, lors d’une réunion, du parti avoir pris de l’argent de la VBS Mutual Bank, désormais liquidée.

« L’aperçu politique de Julius Malema lors de la dernière réunion du CCT a admis que l’EFF avait pris de l’argent chez VBS pour financer la révolution. En fait, Malema a déclaré : « Parfois, nous sommes obligés d’embrasser des chiens ou [le] diable pour obtenir un financement ». Le prêt chez VBS a été fait sous la pleine connaissance des dirigeants », a-t-il affirmé dans son message sur les réseaux sociaux.

Il a également avancé que Malema et Shivambu avaient abusé de millions de fonds du parti, en particulier des prélèvements que le parti imposait à ses élus et des fonds de circonscription reçus du Trésor. « Tous ces fonds sont centralisés dans le FEP sous le contrôle, les abus et la dictature de Julius Malema et Floyd Shivambu. Ce duo l’a clairement indiqué, c’est leur organisation, et vous êtes tous venus nous rejoindre, pas l’inverse », a-t-il dénoncé.

Le FEP a par la suite rejeté ces accusations comme étant des mensonges motivés par le fait qu’il n’avait pas fait les nominations fugaces pour revenir au parlement. Mais Rawula a insisté sur le fait qu’il ne parlait pas sous le poids de l’amertume, mais parce qu’il voulait que la vérité soit connue et qu’il voulait dénoncer la corruption. « À un moment donné, il faut dire la vérité », a-t-il dit.