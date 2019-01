Afrique du Sud : les lions s’échappent du parc Kruger

Les gardes forestiers sud-africains recherchent quatre lions qui se sont échappés du parc national Kruger. C’est la seconde fois de l’année que des prédateurs dangereux réussir à sortir du grand parc national africain.

Les lions se sont échappés du parc national Kruger dimanche soir et ont été vus pour la dernière fois dans le village de Matsulu, ont indiqué les gardes des parcs nationaux sud-africains dans un communiqué. Les résidents sont invités à « faire preuve de prudence ».

Aucune information n’a pour l’instant été donnée sur la façpn dont les lions se sont échappés du parc qui est largement clôturé. Le parc national Kruger (KNP) est l’une des plus grandes réserves de chasse en Afrique, couvrant une superficie de 7 453 kilomètres carrés (19 485 km2).

« KNP Rangers et leurs homologues de l’Agence de Tourisme et Parcs Mpumalanga (MTPA) sont dans la région à la recherche des lions et nous donnerons des détails dès qu’ils nous seront transmis« , a déclaré le porte-parole de KNP, William Mabasa.

« SANParks souhaite réitérer le rappel aux résidents d’être être particulièrement vigilants et de signaler toute observation de ces prédateurs dangereux aux autorités ».

Cette nouvelle évasion survient après l’échappée de cinq lions du même parc en mai. Quatre d’entre eux ont été capturés, mais le cinquième est encore porté disparu.