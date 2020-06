La situation devient critique en Afrique du Sud avec une nouvelle fois plus de 4500 nouveaux cas déclaré en 24 heures. Toutes les régions sont désormais fortement touchée et les semaines à venir risque d’être critique pour le pays. Dans une déclaration, le Ministre de la Santé a confirmé que plus de 3500 agents de santé avaient été contaminés.

Toutes les courbes sont alarmistes en Afrique du Sud ou le nouveau Coronavirus progresse de façon régulière. Le nombre de cas est en croissance constante, comme le nombre de décès qui est désormais au dessus de la centaine en 24h. La situation va donc continuer à empirer dans les semaines à venir et l’Afrique du Sud risque de se trouver dans une situation proche de celle des pays d’Europe ou d’Amérique latine.

Il faut noter que le nombre de nouveaux cas continue de progresser alors que le nombre de tests lui est plutôt en régression, ce qui indique que le taux de positif est aussi en augmentation.

Pour lutter conter la progression de l’épidémie, l’Afrique du Sud a annoncé la fermeture de nombreuses écoles dans la province du Cap Orientale à la suite de l’apparition de foyer dans les zones scolaires

En outre, le ministre de la Santé, Zweli Mkhize a déclaré que plus de 3 500 agent de santé sud-africains avaient été testés positifs, 2000 environ sont guéris, 1500 encore en malade et 34 sont décédés.L’Afrique du Sud a donc besoin demande le Ministre de soignants pouvant venir aider à gérer la progression de la maladie.

Lle nombre total de cas confirmés de COVID-19 en Afrique du Sud a dépassé la barre des 100.000 lundi dernier et désormais plus de 2 000 décès.