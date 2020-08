Afrique du Sud : l’énorme surprise du pasteur Mzozo

Pour son anniversaire, Bongolethu Mzozo, a reçu une Lamborghini Urus de sa femme, comme cadeau. Le pasteur a également acheté à sa femme un luxueuse Mercedes Benz Classe G blanche. Mais, avant d’acheter ces voitures de luxe, le couple célébrait l’achat d’une Mercedes Benz Classe G noire et d’une BMW i8 récemment acquise.

La femme du pasteur Bongolethu Mzozo, Mazulu a, apparemment, plusieurs leçons à partager avec ses consœurs, notamment quelques astuces sur la façon de garder un homme heureux, comme elle le fait si bien. Elle a surpris son mari avec une toute nouvelle voiture, chère, une Lamborghini Urus de luxe d’une valeur de 5 millions de rands, comme cadeau d’anniversaire.

Le couple puissant de Cottonlands à Durban est actuellement le sujet de conversation de la ville alors que le pasteur a décidé de rendre l’ascenseur à sa femme. Il a également acheté à sa charmante épouse une Mercedes Benz Classe G de luxe. Le pasteur Mzozo n’en croyait pas ses yeux quand il a vu le cadeau de sa femme. « Merci à ma femme. Quelle surprise. Elle a décidé de me gâter », a-t-il déclaré.

« C’est ma femme. C’est ma Mme Mzozo. Elle a acheté cette voiture pour moi. Je l’aime beaucoup. Je voudrais exhorter les gens à la respecter », a-t-il indiqué. Le pasteur n’a pas seulement eu une voiture pour son anniversaire, mais sa célébration d’anniversaire a été honorée par la présence d’artistes primés tels que Thina Zungu, Dumi Mkokstad, le pasteur Zondo et d’autres.

L’achat de cadeaux coûteux est devenu une habitude pour ce couple. Les derniers cadeaux qu’ils se sont achetés sont survenus peu de temps après qu’ils ont acheté une BMW i8 et une autre Mercedes Benz Classe G. On ne peut nier que les tourtereaux sont follement amoureux et que leur amour est rempli de belles surprises.