Afrique du Sud : fin de parcours pour South African Airways

Le gouvernement sud-africain a décidé d’enterrer la compagnie aérienne nationale du pays, South African Airways, en lui refusant les subventions nécessaires à sa survie. Comme pour les compagnies aériennes qui.ne volent plus, la pandémie de Covid-19 fait peser une lourde menace sur de nombreuses entreprises d’Afrique du Sud.

Les 5 150 employés de South African Airways sont désormais fixés sur leur sort. En effet, le gouvernement du Président Cyril Ramaphosa a prononcé l’arrêt de mort de la compagnie qui battait de l’aile depuis des années, en refusant de lui accorder la subvention de 10 milliards de rands, l’équivalent de 500 millions d’euros, dont elle avait besoin pour poursuivre son activité. « Le gouvernement est incapable de fournir d’autres fonds pour financer le plan de sauvetage (de la compagnie), au-delà de ceux déjà apportés » ont laissé entendre les autorités sud-africaines.

Avec cette décision, c’est la fin d’une époque et la disparition d’une des plus grandes compagnies aériennes du continent, une société qui jadis, faisait la fierté de la nation Arc-en-Ciel et colorait le ciel africain de ses couleurs vives.

Cette décision des autorités sud-africaines intervient en pleine crise de Covid-19, avec un confinement total qui risque d’emporter de nombreuses entreprises du pays. Un sondage réalisé par l’Institut national de statistiques (StatSA) sur 707 moyennes et grandes entreprises montre que 42.2 % des entreprises pourraient ne pas survivre à la pandémie et surtout au confinement. Dans le même temps, 54 % desdites entreprises estiment pouvoir tenir le coup si le confinement n’allait pas au-delà de trois mois.

Dans tous les cas, l’impact économique de la crise sanitaire est redouté. De ce point de vue, 65 % des entreprises sur lesquelles a porté le sondage estiment que « la pandémie de Covid-19 aura un impact substantiellement pire sur leur situation que la crise financière mondiale de 2008/2009 ».

