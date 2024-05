Afrique du Sud : exclu des élections générales, Jacob Zuma peut faire appel

L’ex-Président sud-africain Jacob Zuma (2009-2018) est déclaré inéligible aux élections générales, en raison d’une condamnation à la prison en 2021. Ainsi en a décidé la Cour constitutionnelle, qui a prononcé son exclusion des élections générales prévues le 29 mai. Mais l’ancien dirigeant a la possibilité de faire appel de cette décision.

Jacob Zuma « ne peut se présenter aux élections »

Alors que la Commission électorale avait exclu la candidature de Jacob Zuma, la Cour électorale avait tranché en faveur de l’ancien Président. Ce lundi, la Cour constitutionnelle, plus haute cour d’Afrique du Sud, a tranché. « M. Zuma a été reconnu coupable d’une infraction et condamné à une peine d’emprisonnement de plus de 12 mois ». C’est qu’a déclaré, ce 20 mai, Leona Theron, la juge de la plus haute juridiction d’Afrique du Sud.

La robe noire a précisé que la décision peut faire l’objet d’un appel. Et d’ajouter : « par conséquent, il ne peut être membre de l’Assemblée nationale et ne peut se présenter aux élections ». Jacob Zuma avait partagé son ambition de se présenter, lors du scrutin prévu le 29 mai 2024. Son objectif était clair : tenter de remporter un siège de parlementaire, à la tête du parti récemment créé, le uMkhonto we Sizwe (MK).

Menace sur la majorité de l’ANC à l’Assemblée nationale

Sauf que la Cour constitutionnelle, a prononcé son inéligibilité de Jacob Zuma. L’ex-dirigeant avait été condamné à 15 mois de prison, pour outrage à la justice. Ce verdict, prononcé il y a trois ans, l’écarte d’office de la liste des candidats pour un poste de parlementaire jusqu’en 2026, selon la Constitution. Le Secrétaire général du MK a regretté cette décision, non sans préciser que Jacob Zuma demeurait le chef du parti.

Mieux, poursuit la formation politique de Zuma, c’est l’effigie de leur leader qui sera imprimé sur les bulletins de vote, lors des élections générales en Afrique du Sud. Signalons que le MK reste une menace pour l’ANC. Le parti au pouvoir craint de perdre sa majorité à l’Assemblée nationale. Ce qui représenterait une première en trente ans.